Зак Браун: наша задача — убедиться в победе «папайи» в чемпионате

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о борьбе за титул в сезоне-2025, в которой участвуют оба пилота команды — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

«Конечно, все понимают, что Ферстаппен попытается выйти в лидеры уже в первом повороте, так что я бы не пропускал старт гонки. Наша задача состоит в том, чтобы убедиться в победе «папайи» в чемпионате. Если мы сможем финишировать на тех же позициях, на которых мы стартуем, оставив решение судьбы титула в Абу-Даби только на наших пилотов, то мы достигнем цели. Если они захотят поменяться местами, то мне это без разницы.

Это просто бизнес. Пиастри и Норрис знают правила. Нам нравится следить за их честной и жёсткой борьбой. Они осознают, что если справятся, то мы будем в отличном положении в Абу-Даби. Но для начала им нужно хорошо выступить сегодня», — приводит слова Брауна Autosport.

