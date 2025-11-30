Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окончательная стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Предлагаем вашему вниманию окончательную версию стартовой решётки Гран-при Катара Формулы-1. Стартовая решётка претерпела изменения по сравнению с результатами квалификации.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

Напомним, пилот команды «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке в Катаре ещё во время Гран-при Лас-Вегаса, когда ошибся на торможении и врезался в канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла. По результатам квалификации он занял 14-ю строчку, но стартовать будет 19-м.

Старт гонки запланирован на воскресенье, 30 ноября, на 19:00 мск.

Формула-1. Гран-при Катара. Окончательная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
7. Карлос Сайнс («Уильямс»).
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Шарль Леклер («Феррари»).
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Алекс Албон («Уильямс»).
15. Юки Цунода («Ред Булл»).
16. Эстебан Окон («Хаас»).
17. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
20. Франко Колапинто («Альпин») — старт с пит-лейна.

Материалы по теме
Получит ли сегодня Формула-1 нового чемпиона мира? Гран-при Катара — LIVE!
Live
Получит ли сегодня Формула-1 нового чемпиона мира? Гран-при Катара — LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android