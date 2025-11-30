Скидки
Норрис поделился ожиданиями от гонки Гран-при Катара

Норрис поделился ожиданиями от гонки Гран-при Катара
Пилот «Макларена», лидер чемпионата мира 2025 года Ландо Норрис высказался о предстоящей гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Не началось

«Я в предвкушении. Здесь всегда классно. Мне нравятся ночные гонки, они более весёлые. Остались две гонки, и это захватывающая ситуация для всех. Но всё как и обычно, нужно сохранять концентрацию», – приводит слова Норриса Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Катара. Окончательная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
7. Карлос Сайнс («Уильямс»).
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Шарль Леклер («Феррари»).
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Алекс Албон («Уильямс»).
15. Юки Цунода («Ред Булл»).
16. Эстебан Окон («Хаас»).
17. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
20. Франко Колапинто («Альпин») — старт с пит-лейн.

