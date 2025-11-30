Норрис стал рекордсменом «Макларена» по количеству Гран-при

Пилот «Макларена», лидер чемпионата мира 2025 года Ландо Норрис стал рекордсменом команды на Гран-при Катара.

Для Норриса этап на трассе в Лусаиле стал 151-м в карьере в составе команды. Таким образом, Ландо опередил предыдущего рекордсмена «Макларена» — Дэвида Култхарда, проведшего в составе команды 150 Гран-при.

В истории Формулы-1 рекордсменом по количеству проведённых Гран-при в составе одной команды является семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — он выступил в 246 гонках в составе команды «Мерседес». Вторым по этому показателю является четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, на счету которого 208 гонок в составе «Ред Булл».