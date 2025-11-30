Скидки
Норрис стал рекордсменом «Макларена» по количеству Гран-при

Пилот «Макларена», лидер чемпионата мира 2025 года Ландо Норрис стал рекордсменом команды на Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Идёт

Для Норриса этап на трассе в Лусаиле стал 151-м в карьере в составе команды. Таким образом, Ландо опередил предыдущего рекордсмена «Макларена» — Дэвида Култхарда, проведшего в составе команды 150 Гран-при.

В истории Формулы-1 рекордсменом по количеству проведённых Гран-при в составе одной команды является семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — он выступил в 246 гонках в составе команды «Мерседес». Вторым по этому показателю является четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, на счету которого 208 гонок в составе «Ред Булл».

