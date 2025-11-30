Ферстаппен проведёт Гран-при Катара со старым двигателем

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступит на Гран-при Катара с более старой версией двигателя. Об этом сообщает инсайдер Эрик ван Харен.

Как информирует источник, в команде приняли решение не использовать модификацию двигателя, которая стояла на машине нидерландца на Гран-при Бразилии. Замена была произведена в качестве меры предосторожности из-за неуверенности команды в надёжности силовой установки. ФИА одобрила замену между квалификацией и гонкой.

Формула-1. Гран-при Катара. Окончательная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

7. Карлос Сайнс («Уильямс»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Шарль Леклер («Феррари»).

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

13. Оливер Берман («Хаас»).

14. Алекс Албон («Уильямс»).

15. Юки Цунода («Ред Булл»).

16. Эстебан Окон («Хаас»).

17. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

20. Франко Колапинто («Альпин») — старт с пит-лейна.