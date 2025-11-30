Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Проверьте Джорджа!» Леклер пожаловался на Расселла во время гонки Гран-при Катара

«Проверьте Джорджа!» Леклер пожаловался на Расселла во время гонки Гран-при Катара
Комментарии

В эти минуты в Лусаиле (Катар) проходит гонка 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Катара. На 30-м круге дистанции пилот «Феррари» Шарль Леклер пожаловался команде на гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Идёт

«Проверяйте Расселла на каждом круге! Линия на входе в десятый поворот, я уверен, что он выезжает за пределы», — сказал Леклер команде.

Леклер в настоящий момент занимает девятую позицию в гонке, Расселл идёт на восьмом месте.

На момент написания новости в гонке лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, второе место занимает его напарник, лидер чемпионата мира Ландо Норрис.

Материалы по теме
У лидера общего зачёта заметные проблемы! Гран-при Катара — LIVE!
Live
У лидера общего зачёта заметные проблемы! Гран-при Катара — LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android