«Проверьте Джорджа!» Леклер пожаловался на Расселла во время гонки Гран-при Катара

В эти минуты в Лусаиле (Катар) проходит гонка 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Катара. На 30-м круге дистанции пилот «Феррари» Шарль Леклер пожаловался команде на гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Проверяйте Расселла на каждом круге! Линия на входе в десятый поворот, я уверен, что он выезжает за пределы», — сказал Леклер команде.

Леклер в настоящий момент занимает девятую позицию в гонке, Расселл идёт на восьмом месте.

На момент написания новости в гонке лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, второе место занимает его напарник, лидер чемпионата мира Ландо Норрис.