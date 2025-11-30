Скидки
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Пиастри — 2-й, Сайнс — 3-й, Норрис — 4-й

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Катара. Вторым к финишу пришёл гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, третьим финишировал пилот «Уильямса» Карлос Сайнс.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

Лидер чемпионата мира пилот «Макларена» Ландо Норрис финишировал четвёртым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари» финишировал на 13-й позиции.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Карлос Сайнс («Уильямс»).
4. Ландо Норрис («Макларен»).
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
8. Шарль Леклер («Феррари»).
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
10. Юки Цунода («Ред Булл»).
11. Алекс Албон («Уильямс»).
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
14. Франко Колапинто («Альпин»).
15. Эстебан Окон («Хаас»).
16. Пьер Гасли («Альпин»).
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
18. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
19. Оливер Берман («Хаас») — сошёл с дистанции.
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — сошёл с дистанции.

Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Live
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
