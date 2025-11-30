Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, Пиастри — 2-й, Сайнс — 3-й, Норрис — 4-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Катара. Вторым к финишу пришёл гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, третьим финишировал пилот «Уильямса» Карлос Сайнс.

Лидер чемпионата мира пилот «Макларена» Ландо Норрис финишировал четвёртым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари» финишировал на 13-й позиции.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен»).

3. Карлос Сайнс («Уильямс»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Шарль Леклер («Феррари»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Юки Цунода («Ред Булл»).

11. Алекс Албон («Уильямс»).

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

14. Франко Колапинто («Альпин»).

15. Эстебан Окон («Хаас»).

16. Пьер Гасли («Альпин»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

19. Оливер Берман («Хаас») — сошёл с дистанции.

20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — сошёл с дистанции.