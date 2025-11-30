Ферстаппен: мы продолжаем борьбу за титул — потрясающе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Катара.

«Невероятная гонка для нас. Команда приняла правильное решение совершить пит-стоп во время сейфти-кара, это было умно. Очень рад победить здесь, мы продолжаем борьбу за титул — потрясающе. Мы провели очень сильную гонку в уикенд, который складывался для нас тяжело. Но мы победили — и это главное. Со стороны «Макларена» не остановиться в тот момент было интересным шагом.

Мы знали, что у нас будет некий задел, но всё равно нужно было сберечь резину. Износ здесь очень высокий, но, к счастью, всё сработало. Титул вполне возможен, посмотрим, что будет, я в данный момент не переживаю об этом», — сказал Макс Ферстаппен в интервью после гонки.