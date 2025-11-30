Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: мы продолжаем борьбу за титул — потрясающе

Ферстаппен: мы продолжаем борьбу за титул — потрясающе
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Невероятная гонка для нас. Команда приняла правильное решение совершить пит-стоп во время сейфти-кара, это было умно. Очень рад победить здесь, мы продолжаем борьбу за титул — потрясающе. Мы провели очень сильную гонку в уикенд, который складывался для нас тяжело. Но мы победили — и это главное. Со стороны «Макларена» не остановиться в тот момент было интересным шагом.

Мы знали, что у нас будет некий задел, но всё равно нужно было сберечь резину. Износ здесь очень высокий, но, к счастью, всё сработало. Титул вполне возможен, посмотрим, что будет, я в данный момент не переживаю об этом», — сказал Макс Ферстаппен в интервью после гонки.

Материалы по теме
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Live
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android