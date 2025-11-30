Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Смириться с результатом трудно». Пиастри — о втором месте в гонке Гран-при Катара

«Смириться с результатом трудно». Пиастри — о втором месте в гонке Гран-при Катара
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место по итогам гонки Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Очевидно, мы сегодня ошиблись. Я проехал наилучшую гонку из возможных, был настолько быстр, насколько мог, выложился полностью. Я пробовал всё, что мог, но, к сожалению, сегодня у нас не получилось. Задним числом очевидно, как нам нужно было поступить.

Уверен, мы обсудим это с командой. Всё не так плохо. Это был хороший уикенд, наш темп был очень сильным. Но, разумеется, смириться с результатом в данный момент трудно», — сказал Оскар Пиастри в интервью после гонки.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Live
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android