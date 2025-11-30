«Смириться с результатом трудно». Пиастри — о втором месте в гонке Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место по итогам гонки Гран-при Катара.

«Очевидно, мы сегодня ошиблись. Я проехал наилучшую гонку из возможных, был настолько быстр, насколько мог, выложился полностью. Я пробовал всё, что мог, но, к сожалению, сегодня у нас не получилось. Задним числом очевидно, как нам нужно было поступить.

Уверен, мы обсудим это с командой. Всё не так плохо. Это был хороший уикенд, наш темп был очень сильным. Но, разумеется, смириться с результатом в данный момент трудно», — сказал Оскар Пиастри в интервью после гонки.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.