«Смириться с результатом трудно». Пиастри — о втором месте в гонке Гран-при Катара
Поделиться
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место по итогам гонки Гран-при Катара.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665
«Очевидно, мы сегодня ошиблись. Я проехал наилучшую гонку из возможных, был настолько быстр, насколько мог, выложился полностью. Я пробовал всё, что мог, но, к сожалению, сегодня у нас не получилось. Задним числом очевидно, как нам нужно было поступить.
Уверен, мы обсудим это с командой. Всё не так плохо. Это был хороший уикенд, наш темп был очень сильным. Но, разумеется, смириться с результатом в данный момент трудно», — сказал Оскар Пиастри в интервью после гонки.
Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
21:40
-
21:14
-
20:48
-
20:47
-
20:44
-
20:31
-
20:01
-
19:05
-
18:44
-
18:16
-
18:11
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
15:52
-
15:44
-
15:44
-
14:58
-
14:50
-
14:00
-
13:54
-
13:43
-
12:59
-
12:21
-
11:38
-
10:49
-
10:48
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
03:00