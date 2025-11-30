Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс прокомментировал третье место на Гран-при Катара

Сайнс прокомментировал третье место на Гран-при Катара
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал третье место по итогам гонки Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Я счастлив, горжусь всей командой. Мы думали, что этот уикенд будет для нас самым трудным в году, и внезапно оказались на подиуме. У нас был отличный темп, я был супербыстр, намного быстрее, чем ожидал. Мы чётко сработали в плане стратегии, чётко работали с шинами, хорошо стартовали, защищались и контролировали гонку — и это привело нас на подиум, совершенно неожиданный. Я чрезвычайно горжусь нами. Мы сегодня сделали всё правильно.

Первая половина сезона была непростой, не удавалось собрать всё воедино, но мы прибавили во многих областях, и сегодня нам представилась возможность — и мы ей воспользовались, проведя идеальную гонку. Я на седьмом небе — совершенно не ожидал попасть на подиум», — сказал Карлос Сайнс в интервью после гонки.

Материалы по теме
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Live
Ферстаппен отыграл у Норриса 13 очков — осталось 12. Каким был Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android