Сайнс прокомментировал третье место на Гран-при Катара

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал третье место по итогам гонки Гран-при Катара.
«Я счастлив, горжусь всей командой. Мы думали, что этот уикенд будет для нас самым трудным в году, и внезапно оказались на подиуме. У нас был отличный темп, я был супербыстр, намного быстрее, чем ожидал. Мы чётко сработали в плане стратегии, чётко работали с шинами, хорошо стартовали, защищались и контролировали гонку — и это привело нас на подиум, совершенно неожиданный. Я чрезвычайно горжусь нами. Мы сегодня сделали всё правильно.
Первая половина сезона была непростой, не удавалось собрать всё воедино, но мы прибавили во многих областях, и сегодня нам представилась возможность — и мы ей воспользовались, проведя идеальную гонку. Я на седьмом небе — совершенно не ожидал попасть на подиум», — сказал Карлос Сайнс в интервью после гонки.
- 30 ноября 2025
