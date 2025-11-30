Известно, при каких раскладах Норрис, Ферстаппен и Пиастри могут стать чемпионами мира

В преддверии финального этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2025, Гран-при Абу-Даби, преимущество Ландо Норриса над ближайшим преследователем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» составляет 12 очков. Оскар Пиастри отстаёт от напарника на 16 баллов.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию потенциальные расклады для различных пилотов для победы в борьбе за титул.

Титул Ландо Норриса:

Позиция Норриса Позиция Ферстаппена Позиция Пиастри 1 Неважно Неважно 2 Неважно Неважно 3 Неважно Неважно 4 2 и ниже Неважно 5 2 и ниже Неважно 6 2 и ниже 2 и ниже 7 2 и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест) 2 и ниже 8 3 и ниже 2 и ниже 9 4 и ниже 2 и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест) 10 4 и ниже 3 и ниже Вне очков 4 и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест) 3 и ниже

Титул Макса Ферстаппена:

Позиция Ферстаппена Позиция Норриса Позиция Пиастри 1 4 и ниже неважно 2 8 и ниже 3 и ниже 3 9 и ниже 2 и ниже 4 Норрис победит по количеству вторых мест, даже не набрав очки ------

Если Ферстаппен финиширует ниже третьей позиции, то он лишится шансов на титул.

Титул Оскара Пиастри: