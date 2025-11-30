Скидки
Известно, при каких раскладах Норрис, Ферстаппен и Пиастри могут стать чемпионами мира

Известно, при каких раскладах Норрис, Ферстаппен и Пиастри могут стать чемпионами мира
Комментарии

В преддверии финального этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2025, Гран-при Абу-Даби, преимущество Ландо Норриса над ближайшим преследователем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» составляет 12 очков. Оскар Пиастри отстаёт от напарника на 16 баллов.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию потенциальные расклады для различных пилотов для победы в борьбе за титул.

Титул Ландо Норриса:

Позиция НоррисаПозиция ФерстаппенаПозиция Пиастри
1НеважноНеважно
2НеважноНеважно
3НеважноНеважно
42 и нижеНеважно
52 и нижеНеважно
62 и ниже2 и ниже
72 и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)2 и ниже
83 и ниже2 и ниже
94 и ниже2 и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)
104 и ниже3 и ниже
Вне очков4 и ниже (Норрис будет выше по количеству вторых мест)3 и ниже

Титул Макса Ферстаппена:

Позиция ФерстаппенаПозиция НоррисаПозиция Пиастри
14 и ниженеважно
28 и ниже3 и ниже
39 и ниже2 и ниже
4Норрис победит по количеству вторых мест, даже не набрав очки------

Если Ферстаппен финиширует ниже третьей позиции, то он лишится шансов на титул.

Титул Оскара Пиастри:

Позиция ПиастриПозиция НоррисаПозиция Ферстаппена
16 и ниженеважно
210 и ниже (при равенстве очков в случае финиша девятым Норрис будет выше по количеству вторых мест)4 и ниже
