«Много мыслей, что нам нужно улучшить». Хэмилтон — о решении проблем «Феррари»

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о проблемах в команде после финиша на 12-й позиции в гонке Гран-при Катара.

«Чувствую себя отлично. Первый круг проехал хорошо, отыграл несколько позиций, но мне очень не повезло под машиной безопасности. Я наслаждался гонкой настолько, насколько мог. Этот год, безусловно, был самым сложным, как в гонках, так и за их пределами. У меня много мыслей о том, что нам нужно улучшить.

Время покажет, будем ли мы действовать в соответствии с этим, будем ли мы сохранять то, что хорошо, и менять то, что плохо, — а таких моментов предостаточно. Нет никаких причин, почему мы не могли бы это исправить, если бы просто взялись за дело. Надеюсь, мы добьёмся прогресса», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.