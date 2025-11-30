Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Много мыслей, что нам нужно улучшить». Хэмилтон — о решении проблем «Феррари»

«Много мыслей, что нам нужно улучшить». Хэмилтон — о решении проблем «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о проблемах в команде после финиша на 12-й позиции в гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Чувствую себя отлично. Первый круг проехал хорошо, отыграл несколько позиций, но мне очень не повезло под машиной безопасности. Я наслаждался гонкой настолько, насколько мог. Этот год, безусловно, был самым сложным, как в гонках, так и за их пределами. У меня много мыслей о том, что нам нужно улучшить.

Время покажет, будем ли мы действовать в соответствии с этим, будем ли мы сохранять то, что хорошо, и менять то, что плохо, — а таких моментов предостаточно. Нет никаких причин, почему мы не могли бы это исправить, если бы просто взялись за дело. Надеюсь, мы добьёмся прогресса», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android