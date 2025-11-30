Брандл: Пиастри был сломлен после финиша

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о стратегии «Макларена» на Гран-при Катара.

«Конечно, им следовало заезжать обоим или разделить стратегию. Но ретроспектива — прекрасная вещь. Они допустили ключевую ошибку, и это стоило команде важной победы. Я пытался добиться от Оскара нескольких слов после гонки. Он был сломлен, потому что доминировал в эти выходные. Он, пожалуй, самый быстрый гонщик на этой трассе на своём болиде «Макларена», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, Оскар Пиастри финишировал вторым, третьим к финишу пришёл пилот «Уильямса» Карлос Сайнс.