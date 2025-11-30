Скидки
В «Макларене» объяснили ошибочную тактику, стоившую Пиастри победы в Катаре

В «Макларене» объяснили ошибочную тактику, стоившую Пиастри победы в Катаре
Аудио-версия:
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал решение команды не звать в боксы Оскара Пиастри и Ландо Норриса после выезда сейфти-кара на седьмом круге. Из-за этого австралиец потерял первое место, а британец — третье.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Мы решили не совершать пит-стоп. Если честно, не ожидали, что все остальные остановятся. Как только все заехали, это стало правильным решением. Когда твоя машина лидирует, ты не знаешь, что собираются делать остальные.

У Ландо могли бы быть потери, если бы мы зазвали обе машины для двойного пит-стопа. Но главной причиной было то, что мы не ожидали, что заедут вообще все. Это было осознанное решение. И факт, что оно было неправильным.

Мы говорили про гибкость в контексте ещё одного потенциального сейфти-кара, который позволил бы нам оказаться в сильном положении. А у остальных стратегия была предопределена. В итоге для всех, кто остановился на седьмом круге, всё сработало очень хорошо.

Мы думали, что темп машины позволит нам создать отрыв, но особой деградации шин не было, и мы не смогли по максимуму использовать скорость болида. Конечно, мы хотели не такого исхода гонки. Мы изучим решение, принятое на седьмом круге под сейфти-каром», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

Развязка в Формуле-1 отложена до финала сезона! После ошибок «Макларена» и Норриса
Развязка в Формуле-1 отложена до финала сезона! После ошибок «Макларена» и Норриса
