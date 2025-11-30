Скидки
Марко обвинил Антонелли в том, что Кими специально пропустил Норриса

Марко обвинил Антонелли в том, что Кими специально пропустил Норриса
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли не ошибся в конце гонки, а осознанно пропустил на четвёртое место представителя «Макларена» Ландо Норриса.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Он позволил ему проехать. Это было слишком показным», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на немецкий Sky.

Также Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена: «Мы приняли верное решение остановиться при сейфти-каре, а затем наша скорость позволила не подпустить «Макларены». Макс всё точно подсчитал. Он ехал ровно настолько быстро, чтобы не позволить Пиастри приблизиться. Думаю, после первого пит-стопа в нужный момент победа была практически гарантирована».

