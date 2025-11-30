Норрис высказался о тактике «Макларена» на Гран-при Катара
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал четвёртую позицию на Гран-при Катара и высказался о тактике команды в гонке.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665
«Это сложно. Нам просто нужно верить в команду и в то, что она примет правильное решение. Это всегда риск. Мне кажется, что в каком-то смысле мы сами рискнули. Теперь можно сказать, что это неправильное решение и нам не стоило этого делать. Оскар упустил победу, а я потерял второе место.
Сегодня мы выступили не очень хорошо, но мы хорошо справились в других гонках. Семь или шесть Гран-при назад мы выиграли Кубок конструкторов именно из-за этого. Не лучший наш день, но такова жизнь», — приводит слова Норриса Sky Sports.
