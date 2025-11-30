Вольф — об обвинениях со стороны Марко: насколько же безмозглым нужно быть?

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал обвинение со стороны советника «Ред Булл» Хельмута Марко, что Андреа Кими Антонелли специально пропустил Ландо Норриса на четвёртое место в гонке Гран-при Катара.
«Господь с ним, с Хельмутом. Это просто нонсенс. Мы сражаемся за второе место в чемпионате, которое для нас важно, а Кими борется за потенциальное третье место в гонке — насколько же безмозглым нужно быть, чтобы даже сказать что-либо подобное?
Меня это раздражает. Я и так был раздражён самой гонкой, раздражён ошибкой в конце, раздражён другими ошибками, и, когда я потом слышу такой бред, это сводит меня с ума.
Как можно подумать, что мы вмешиваемся в борьбу за чемпионство в личном зачёте? Вам надо бы провериться, не видите ли вы привидения», — приводит слова Вольфа RacingNews365.
