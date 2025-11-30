Скидки
Вольф — об обвинениях со стороны Марко: насколько же безмозглым нужно быть?

Вольф — об обвинениях со стороны Марко: насколько же безмозглым нужно быть?
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал обвинение со стороны советника «Ред Булл» Хельмута Марко, что Андреа Кими Антонелли специально пропустил Ландо Норриса на четвёртое место в гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Господь с ним, с Хельмутом. Это просто нонсенс. Мы сражаемся за второе место в чемпионате, которое для нас важно, а Кими борется за потенциальное третье место в гонке — насколько же безмозглым нужно быть, чтобы даже сказать что-либо подобное?

Меня это раздражает. Я и так был раздражён самой гонкой, раздражён ошибкой в конце, раздражён другими ошибками, и, когда я потом слышу такой бред, это сводит меня с ума.

Как можно подумать, что мы вмешиваемся в борьбу за чемпионство в личном зачёте? Вам надо бы провериться, не видите ли вы привидения», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Марко обвинил Антонелли в том, что Кими специально пропустил Норриса
