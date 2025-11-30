Что должен был сделать «Макларен» после выезда сейфти-кара на Гран-при Катара?
Одним из главных моментов основной гонки Гран-при Катара Формулы-1 стало решение команды «Макларен» не звать обоих своих гонщиков на пит-стоп на седьмом круге, после того как на трассу выехал сейфти-кар из-за аварии Нико Хюлькенберга и Пьера Гасли.
Редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в опросе и высказать своё мнение, как должен был поступить в данной ситуации командный мостик «Макларена» — организовать двойной пит-стоп для Оскара Пиастри и Ландо Норриса, позвать менять шины кого-то одного или оставить обоих гонщиков на трассе.
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Что должен был сделать «Макларен» после выезда сейфти-кара на Гран-при Катара?
