Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Что должен был сделать «Макларен» после выезда сейфти-кара на Гран-при Катара?

Что должен был сделать «Макларен» после выезда сейфти-кара на Гран-при Катара?
Комментарии

Одним из главных моментов основной гонки Гран-при Катара Формулы-1 стало решение команды «Макларен» не звать обоих своих гонщиков на пит-стоп на седьмом круге, после того как на трассу выехал сейфти-кар из-за аварии Нико Хюлькенберга и Пьера Гасли.

Редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в опросе и высказать своё мнение, как должен был поступить в данной ситуации командный мостик «Макларена» — организовать двойной пит-стоп для Оскара Пиастри и Ландо Норриса, позвать менять шины кого-то одного или оставить обоих гонщиков на трассе.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Что должен был сделать «Макларен» после выезда сейфти-кара на Гран-при Катара?

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android