Норрис высказался о влиянии «правил папайи» на Гран-при Катара

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о влиянии «правил папайи» на ход гонки Гран-при Катара.

«Правила папайи»? Это не имеет к этому никакого отношения. Все так думают, но это не имеет никакого отношения к делу. Мы можем бороться. «Ред Булл» были сегодня так же быстры, как и вчера. Они сработали лучше как команда и приняли правильное решение. Вот и всё.

Мы проанализируем ситуацию, посмотрим, что можно было бы сделать лучше. Мы уже знаем — мы приняли неправильное решение. Нельзя всегда быть идеальными, понимаете? Они делают свою работу. Я делаю свою работу. Если мы будем делать это, всё будет хорошо», — приводит слова Норриса Sky Sports.