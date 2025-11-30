Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис высказался о влиянии «правил папайи» на Гран-при Катара

Норрис высказался о влиянии «правил папайи» на Гран-при Катара
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о влиянии «правил папайи» на ход гонки Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Правила папайи»? Это не имеет к этому никакого отношения. Все так думают, но это не имеет никакого отношения к делу. Мы можем бороться. «Ред Булл» были сегодня так же быстры, как и вчера. Они сработали лучше как команда и приняли правильное решение. Вот и всё.

Мы проанализируем ситуацию, посмотрим, что можно было бы сделать лучше. Мы уже знаем — мы приняли неправильное решение. Нельзя всегда быть идеальными, понимаете? Они делают свою работу. Я делаю свою работу. Если мы будем делать это, всё будет хорошо», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Материалы по теме
Развязка в Формуле-1 отложена до финала сезона! После ошибок «Макларена» и Норриса
Развязка в Формуле-1 отложена до финала сезона! После ошибок «Макларена» и Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android