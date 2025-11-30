Норрис высказался о влиянии «правил папайи» на Гран-при Катара
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о влиянии «правил папайи» на ход гонки Гран-при Катара.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665
«Правила папайи»? Это не имеет к этому никакого отношения. Все так думают, но это не имеет никакого отношения к делу. Мы можем бороться. «Ред Булл» были сегодня так же быстры, как и вчера. Они сработали лучше как команда и приняли правильное решение. Вот и всё.
Мы проанализируем ситуацию, посмотрим, что можно было бы сделать лучше. Мы уже знаем — мы приняли неправильное решение. Нельзя всегда быть идеальными, понимаете? Они делают свою работу. Я делаю свою работу. Если мы будем делать это, всё будет хорошо», — приводит слова Норриса Sky Sports.
