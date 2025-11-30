Скидки
Антонелли рассказал о своей ошибке, позволившей Норрису стать четвёртым

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Пятое место сегодня – это солидный результат, но мы могли бы добиться гораздо большего. Нам немного не повезло на первом пит-стопе, где мы уступили позицию Карлосу Сайнсу. Мы ехали медленнее и были вынуждены держаться, пока нас обгоняли по фаст-лейну. Это задержало нас на выезде из боксов и в конечном итоге изменило ход гонки и лишило нас возможности бороться за подиум. Мы застряли позади него до конца, а провести попытку обгона было невозможно.

Я изо всех сил старался оставаться впереди Норриса на последних минутах, но, к сожалению, атаковал слишком сильно. Я потерял машину в девятом повороте, а затем меня занесло. Мне повезло, что я сохранил машину, но, к сожалению, уступил позицию «Макларену». Это был досадный и разочаровывающий способ завершить хорошую до этого момента гонку. Теперь мы сосредоточимся на Абу-Даби и постараемся обеспечить себе второе место в Кубке конструкторов, показав сильное выступление», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

