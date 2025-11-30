В «Макларене» ответили, сделают ли ставку на Норриса на Гран-при Абу-Даби

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил, не сделает ли команда ставку только на Ландо Норриса на финальном этапе сезона Формулы-1 в Абу-Даби. Перед заключительным Гран-при сезона Норрис лидирует в личном зачёте, Макс Ферстаппен уступает ему 12 очков, а Оскар Пиастри — 16.

«Мы просто хотим сохранять варианты открытыми для обоих гонщиков. Условия позволяют обоим выиграть чемпионат. Часто бывает ситуация, когда чемпионат выигрывает третий — я помню 2007-й с Кими Райкконеном и то же самое в 2010-м с Себастьяном Феттелем. Мы должны уважать имеющийся у Оскара шанс на победу и позволим пилотам гоняться», — приводит слова Стеллы Sky Sports.