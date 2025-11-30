«Зови меня Чаки». Ферстаппен отреагировал на слова Зака Брауна о персонаже из хоррора

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова генерального директора «Макларена» Зака Брауна, сравнившего его с персонажем фильма ужасов.

«Зови меня Чаки. Достаточно коротко для тебя? Не знаю. Я тоже это видел. Мне показалось это довольно забавным.

Я же сосредоточен только на себе. Знаю, что, садясь за руль, я стараюсь выкладываться по полной, как, наверное, и все остальные. Но это единственное, что я могу контролировать, верно? И это единственное, на чём я, конечно же, сосредоточен», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Катара после спорного решения «Макларена» касательно тактики.