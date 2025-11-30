Расселл объяснил проблемы на первом круге Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Катара, который он закончил на шестой позиции.

«К сожалению, я потерял несколько позиций на первом круге, и это поставило под угрозу мою гонку. Внутренняя часть трассы, с которой я стартовал, имеет худшее сцепление, и это доставило мне неудобства в первых нескольких поворотах. Меня застали врасплох во втором повороте, когда я потерял заднюю часть машины. Затем я потерял ещё одну позицию на первом пит-стопе, поскольку нам пришлось ждать, пока освободится фаст-лейн. Мы боролись, где могли, но в субботу увидели, насколько сложно здесь обгонять. Нам пришлось проявить терпение, и, хотя шестое место – не тот результат, на который мы рассчитывали в начале дня, мы заработали ещё несколько очков в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

У нас есть все шансы занять второе место в следующие выходные в Абу-Даби. Теперь это зависит только от нас и «Ред Булл». Но мы не будем действовать осторожно. Мы хотим завершить сезон и эту эпоху в нашем спорте на высоком уровне, поэтому мы стремимся попасть на подиум», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.