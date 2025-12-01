Скидки
«Феррари» не поднимется выше четвёртого места в Кубке конструкторов в сезоне-2025

Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» лишилась математических шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона в Кубке конструкторов. «Феррари» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице и по итогам Гран-при Катара не сумела набрать большого количества очков — лишь четыре балла за восьмое место Шарля Леклера на финише.

Что касается «Ред Булл», в погоне за которым находилась «Феррари», то усилиями Макса Ферстаппена и Юки Цуноды команде удалось набрать 26 очков.

Таким образом, отставание «Феррари» от австрийской команды достигло 44 очков при том, что за этап максимально можно набрать 43 балла.

