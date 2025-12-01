Хаджар прокомментировал свой сход на Гран-при Катара

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался об итогах гонки Гран-при Катара, в которой он был вынужден сойти на последних кругах.

«Очень разочаровывающее завершение гонки. За десять кругов до финиша я заметил сильную вибрацию, так что изо всех сил старался держаться подальше от поребриков. К сожалению, пластина сломалась и спровоцировала прокол колеса и другие повреждения машины, из-за которых пришлось сойти.

Жаль, потому что мы потеряли много очков. Кроме того, я неудачно стартовал, но мы вместе с командой всё проанализируем. Шестое место могло бы быть отличной наградой. Мы заберём с собой только позитивное, что было в Катаре, мы показали высокую скорость, так что с этим мы отправляемся на финальную гонку сезона в Абу-Даби», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.