Алонсо — о развороте: у этой машины иногда случаются перебои… паранормальные!

Алонсо — о развороте: у этой машины иногда случаются перебои… паранормальные!
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал собственный разворот в гонке Гран-при Катара, из-за которого он пропустил позднее сошедшего Исака Хаджара и Джорджа Расселла.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Я пилотировал спокойно, не на пределе. Но у этой машины иногда случаются перебои… паранормальные! Я не знаю, как их назвать. Внутри машины есть какой-то дух. В субботу я потерял переднюю часть в третьем или четвёртом повороте, а в последнем вылетел в гравий, хотя повернул руль до предела — передних шин не было. А в воскресенье уже задние шины. Мы гиперчувствительны к ветру, к изменению температуры хотя бы на градус. Мы всегда на грани. Я совершил ошибку, но повезло, что не было гравия и что сзади было мало машин», — приводит слова Алонсо AS.

