Алонсо — о развороте: у этой машины иногда случаются перебои… паранормальные!

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал собственный разворот в гонке Гран-при Катара, из-за которого он пропустил позднее сошедшего Исака Хаджара и Джорджа Расселла.

«Я пилотировал спокойно, не на пределе. Но у этой машины иногда случаются перебои… паранормальные! Я не знаю, как их назвать. Внутри машины есть какой-то дух. В субботу я потерял переднюю часть в третьем или четвёртом повороте, а в последнем вылетел в гравий, хотя повернул руль до предела — передних шин не было. А в воскресенье уже задние шины. Мы гиперчувствительны к ветру, к изменению температуры хотя бы на градус. Мы всегда на грани. Я совершил ошибку, но повезло, что не было гравия и что сзади было мало машин», — приводит слова Алонсо AS.