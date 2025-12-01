Скидки
Главная Авто Новости

Леклер признался, что прямо по ходу гонки пытался подсчитать очки у лидеров чемпионата

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что прямо по ходу гонки Гран-при Катара пытался подсчитать, сколько очков в личном зачёте окажется у каждого из трёх претендентов на чемпионский титул.

«Это был очень скучный уикенд для меня, но я мог немного следить за борьбой лидеров по экранам и пытался в голове всё подсчитать. По крайней мере это была самая захватывающая часть гонки для меня, ведь, за её исключением, всё было очень скучно. Надеюсь, в Абу-Даби последняя гонка будет захватывающей.

Здорово, когда до финальной гонки идёт борьба трёх пилотов. Я бы очень хотел быть участником такого сражения… Я хочу бороться впереди», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

