Стратег «Ред Булл» Шмитц рассказала, как принимала ключевое решение на Гран-при Катара

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц прокомментировала решение позвать Макса Ферстаппена в боксы после выезда на трассу сейфти-кара. Это решение принесло нидерландцу уверенную победу на Гран-при Катара, после того как «Макларен» решил оставить на трассе и лидировавшего Оскара Пиастри, и ехавшего третьим Ландо Норриса.

«Перед гонкой у нас был именно такой план на случай, если откроется «окно» сейфти-кара или виртуального сейфти-кара: звать в боксы обе машины, если сейфти-кар выезжает на седьмом круге. Пит-стоп под сейфти-каром даёт такое серьёзное преимущество, когда тебе нужно провести две остановки. Так что для нас было очевидно, что следует так сделать. И полагаю, что многие на пит-лейне считали так же.

Но, очевидно, когда на круге заезда мы слышим, что «Макларены» остаются, то каждый начинает задаваться вопросом: «А ты уверена? Уверена, что хочешь пит-стоп?» Но я отвечала, что да, я так думаю. И как только я увидела, что все остальные тоже заезжают, то подумала: «Всё в порядке». Пусть это и значило, что у нас вообще не будет никакой гибкости со вторым пит-стопом», — приводит слова Шмитц Motorsport со ссылкой на Viaplay.