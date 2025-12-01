Скидки
«Астон Мартин» может пропустить первые тесты-2026 из-за «Хонды». В команде это опровергают

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» может оказаться вынуждена пропустить первые зимние тесты сезона-2026 Формулы-1, утверждает бывший руководитель команды «Альпин», а ныне эксперт телеканала Eleven Sports Марцин Будковски. По добытым им в паддоке слухам, потенциальная задержка вызвана проблемами с разработкой новой силовой установки «Хонды». Но если команде правда придётся пропустить испытания в конце января, то она может официально объяснить это решением Эдриана Ньюи потратить как можно больше времени на разработку автомобиля.

В самой команде в ответ на запрос журналиста Хорхе Пейро заявили, что примут участие в тестах в Барселоне и что Ньюи не принимал никакого другого решения.

