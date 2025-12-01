Леклер — о ГП Катара: у меня не было уверенности в машине, не было темпа, не было ничего

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не скрывал разочарования после Гран-при Катара, где он, стартовав с десятой позиции, финишировал лишь восьмым. Монегаск признался, что не чувствовал уверенности в машине на протяжении всего уикенда и опасается «депрессивного» завершения сезона.

«У меня не было уверенности в машине, не было темпа, не было ничего. Честно, я рад, что этот уикенд закончился. Это была очень разочаровывающая гонка с самого первого до самого последнего круга. Не было ни одного круга за весь уикенд, где бы мы были конкурентны.

С одной стороны я жду окончания сегодня, но в то же время очень жду Абу-Даби, чтобы попытаться закончить год на более позитивной ноте и надеюсь, что это даст нам немного больше счастья перед отпуском. Потому что будет довольно депрессивно уходить в него после двух таких уикендов, как этот», — приводит слова Леклера Motorsport.