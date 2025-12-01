Скидки
Авто Новости

В «Ред Булл» подтвердили, что объявят составы команд на 2026 год во вторник

В «Ред Булл» подтвердили, что объявят составы команд на 2026 год во вторник
Комментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис подтвердил дату кадрового обновления. Во вторник, 2 декабря, станут известны составы гонщиков как основной команды, так и «Рейсинг Буллз» на сезон 2026 года.

Первоначально решение планировалось принять к концу ноября, но сроки сдвинулись из-за обсуждений вокруг второго места в «Рейсинг Буллз». Ожидается, что Исак Хаджар получит повышение и станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», а его место в младшей команде займёт молодой британец Арвид Линдблад.

Таким образом, последнее вакантное место в «Рейсинг Буллз» будет разыграно между Лиамом Лоусоном, который, казалось, закрепил за собой место успешными выступлениями, и Юки Цунодой, переживающим непростой сезон в основной команде.

«Всё, что я могу сказать, это то, что мы будем придерживаться нашего плана и во вторник объявим состав пилотов. Мы уверены, что это не помешает сосредоточиться на гонке в Абу-Даби», — приводит слова Мекиса Motorsport.

Комментарии
