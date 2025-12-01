Леклер — о ранней работе над машиной-2026: верю, что такая жертва принесёт свои плоды

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подтвердил, что спад результатов команды во второй половине сезона напрямую связан со стратегическим решением начать разработку аэродинамики для машины 2026 года. Ранее команда во главе с руководителем Фредериком Вассёром официально сообщила о данном решении. Леклер, комментируя тяжёлый уикенд в Катаре, прямо связал с ним текущие трудности.

«Влияние огромное, и именно поэтому вторая половина сезона не стала неожиданностью. Она намного сложнее, чем у наших конкурентов. Я очень надеюсь, что это окупится в следующем году. Очевидно, это было сделано с целью усерднее работать над следующей машиной, сконцентрировав все наши ресурсы и пытаясь предвосхитить будущее. Я искренне верю, что такая жертва принесёт свои плоды», — приводит слова Леклера Motorsport.