Хюлькенберг прокомментировал аварию с Гасли во время гонки на Гран-при Катара

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал столкновение с французским пилотом «Альпин» Пьером Гасли во время седьмого круга гонки на Гран-при Катара, повлекшее его сход с дистанции.

«Возможности для обгона здесь очень ограничены, поэтому я решил обойти его с внешней стороны, что всегда немного рискованнее, но я оставил Пьеру достаточно места. Очень жаль, ведь сегодня у нас определённо были шансы. Пока что это только разочарование, но мы дадим себе пару дней, чтобы собраться с мыслями и постараться завершить сезон в Абу-Даби как можно лучше», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.

Столкновение между Гасли и Хюлькенбергом произошло на выходе из первого поворота, где пилот «Альпин» подцепил пилота «Кик-Заубера», находившегося на внешней траектории. Нико был вынужден сойти с дистанции.