Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг прокомментировал аварию с Гасли во время гонки на Гран-при Катара

Хюлькенберг прокомментировал аварию с Гасли во время гонки на Гран-при Катара
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал столкновение с французским пилотом «Альпин» Пьером Гасли во время седьмого круга гонки на Гран-при Катара, повлекшее его сход с дистанции.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Возможности для обгона здесь очень ограничены, поэтому я решил обойти его с внешней стороны, что всегда немного рискованнее, но я оставил Пьеру достаточно места. Очень жаль, ведь сегодня у нас определённо были шансы. Пока что это только разочарование, но мы дадим себе пару дней, чтобы собраться с мыслями и постараться завершить сезон в Абу-Даби как можно лучше», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.

Столкновение между Гасли и Хюлькенбергом произошло на выходе из первого поворота, где пилот «Альпин» подцепил пилота «Кик-Заубера», находившегося на внешней траектории. Нико был вынужден сойти с дистанции.

Материалы по теме
Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен опередил Пиастри и отстаёт от Норриса всего на 12 очков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android