Пьер Гасли дал комментарий об аварии с Нико Хюлькенбергом во время Гран-при Катара

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал свою аварию с немецким гонщиком «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергом.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Мы получили некоторые повреждения после вылета с трассы в 14-м повороте, а затем Нико [Хюлькенберг] на мягких шинах несколько кругов оказывал сильное давление. Я удержал свою траекторию в первом повороте, мы шли бок о бок, а затем он задел мою переднюю левую часть, когда совершал обгон. Этим наша гонка, по сути, и закончилась — проколом, машина была серьёзно повреждена», — приводит слова Гасли официальный сайт Формулы-1.

Напомним, на выходе из первого поворота «Альпин» подцепила «Кик-Заубер», находившийся на внешней траектории. Нико был вынужден сойти с дистанции, а Пьер с пробитым колесом уехал в боксы. Свою гонку он завершил 16-м.

Хюлькенберг прокомментировал аварию с Гасли во время гонки на Гран-при Катара
