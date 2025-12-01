Ваулз — о подиуме Сайнса: все детали сложились воедино, сегодня всё было идеально

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз высоко оценил выступление команды на Гран-при Катара, позволившее им закрепиться на пятой строчке в Кубке конструкторов.

«Исключительно. По-настоящему фантастическая работа Карлоса и команды в решающий момент; все детали сложились воедино, от стратегии до пит-стопов, шин и настроек — сегодня всё было идеально. Попадание на подиум с перевесом в несколько миллисекунд — это действительно заслуженная награда за невероятную работу, которую вся команда проделала в этом году. Я был горд Карлосом и командой, когда мы впервые поднялись на подиум в Баку; второй подиум — это сбывшаяся мечта, но, что ещё важнее, он случился на трассе, которая в прошлом году была для нас почти худшей. Но мы вернулись, мы переродились, и результат виден всем. Что касается Алекса, мы вернёмся и будем бороться в Абу-Даби. В эти выходные мы не смогли добиться всего, чего хотели, но я повторю, что именно благодаря его выступлениям в течение сезона мы сегодня заняли пятое место в Кубке конструкторов. Более того, его темп на высоте, нам просто нужно собрать всё воедино. Наконец, пятое место было бы мечтой, ставшей явью, всего 12 месяцев назад, когда мы плелись на девятом месте в Кубке конструкторов. Спасибо вам всем — ваша поддержка была невероятной», — написал Ваулз в своём аккаунте в социальной сети Х.