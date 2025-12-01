Скидки
Стелла пообещал провести внутреннюю проверку из-за стратегической ошибки на ГП Катара

Стелла пообещал провести внутреннюю проверку из-за стратегической ошибки на ГП Катара
Андреа Стелла, руководитель команды «Макларен», заявил о начале масштабного внутреннего разбора после стратегического провала на Гран-при Катара. Решение не вызывать пилотов Оскара Пиастри и Ландо Норриса на пит-стоп под сейфти-кар на седьмом круге стоило команде потенциальной победы.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Фактически мы уступили один пит-стоп быстрому сопернику. Очевидно, мы сделали это по определённой причине, а именно потому, что не хотели оказаться в пробке после пит-стопа. Но все остальные машины и команды имели другое мнение в отношении автомобиля безопасности на седьмом круге. Все заехали в боксы, и это сделало наше решение остаться на трассе в конечном итоге неправильным с точки зрения результата гонки.

Что касается ошибочной оценки, то это вопрос, который мы должны будем пересмотреть и обсудить внутри команды. Нам нужно будет оценить некоторые факторы. Например, было ли в нашем мышлении определённое предубеждение, которое привело нас как команду к мысли, что не все машины обязательно заедут в боксы. Иногда есть определённые цели, а иногда есть предвзятые объективные причины. Иногда в вашем мышлении может быть некоторое предубеждение. Поэтому нам придётся провести очень тщательный анализ, но важно, что мы сделаем это, как обычно, конструктивно и аналитически», — приводит слова Стеллы Racing News 365.

Этот инцидент оставил Норриса с преимуществом в 12 очков перед финалом в Абу-Даби, где решится судьба титула между ним, Пиастри и Ферстаппеном.

В «Макларене» объяснили ошибочную тактику, стоившую Пиастри победы в Катаре
