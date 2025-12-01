Скидки
«Мерседес» обратится в ФИА из-за угроз смерти в адрес Кими Антонелли

Аудио-версия:
Комментарии

Команда «Мерседес» намерена передать в ФИА материалы, связанные с травлей в социальных сетях их пилота Кими Антонелли. После Гран-при Катара, где итальянец на предпоследнем круге ошибся и пропустил пилота «Макларена» Ландо Норриса, в его адрес поступили сотни оскорбительных сообщений, включая угрозы расправы. Об этом сообщает Racing News 365.

Системы мониторинга соцсетей команды зафиксировали более 1100 агрессивных или подозрительных комментариев на страницах Антонелли, многие из которых содержали угрозы смерти или причинения вреда. Более 330 подобных сообщений были направлены на официальные аккаунты «Мерседеса».

Вскоре после гонки 18-летний гонщик сменил аватарку на чёрное изображение, что многие расценили как реакцию на травлю.

«Мерседес» отнесётся к этому со всей серьёзностью и передаст собранные доказательства в ФИА в рамках Хартии о борьбе с разжиганием ненависти в интернете в адрес спортсменов и других участников соревнований.

Напомним, после гонки советник «Ред Булл» Хельмут Марко обвинил Антонелли в том, что тот намеренно пропустил Норриса, чтобы помочь ему в борьбе за титул с Максом Ферстаппеном. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал это заявление «безмозглым».

