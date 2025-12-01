Хельмут Марко извинился перед Кими Антонелли за обвинения, спровоцировавшие травлю в Сети

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко вслед за официальным заявлением команды принёс публичные извинения пилоту «Мерседеса» Кими Антонелли после того, как его обвинения в адрес итальянца спровоцировали шквал онлайн-агрессии. Ранее Марко заявил, что итальянец намеренно пропустил пилота «Макларена» Ландо Норриса на последних кругах Гран-при Катара.
«Я ещё раз внимательно посмотрел запись. В первый раз Антонелли мог бы удержаться немного лучше [когда его обходил Оскар Пиастри]. Во второй раз это была ошибка пилотирования, а не намеренный поступок. Мне жаль, что Антонелли получил столько негатива в Сети. Уточню ещё раз: он не пропускал Норриса специально», — приводит слова Марко Motorsport.
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, ранее назвавший заявления Марко «безмозглыми», сообщил, что урегулировал ситуацию с гоночным инженером Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который извинился за свою реплику, сделанную в горячке момента.
