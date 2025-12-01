Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко извинился перед Кими Антонелли за обвинения, спровоцировавшие травлю в Сети

Хельмут Марко извинился перед Кими Антонелли за обвинения, спровоцировавшие травлю в Сети
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко вслед за официальным заявлением команды принёс публичные извинения пилоту «Мерседеса» Кими Антонелли после того, как его обвинения в адрес итальянца спровоцировали шквал онлайн-агрессии. Ранее Марко заявил, что итальянец намеренно пропустил пилота «Макларена» Ландо Норриса на последних кругах Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Я ещё раз внимательно посмотрел запись. В первый раз Антонелли мог бы удержаться немного лучше [когда его обходил Оскар Пиастри]. Во второй раз это была ошибка пилотирования, а не намеренный поступок. Мне жаль, что Антонелли получил столько негатива в Сети. Уточню ещё раз: он не пропускал Норриса специально», — приводит слова Марко Motorsport.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, ранее назвавший заявления Марко «безмозглыми», сообщил, что урегулировал ситуацию с гоночным инженером Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который извинился за свою реплику, сделанную в горячке момента.

Материалы по теме
В «Ред Булл» принесли официальные извинения за обвинения в сторону Кими Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android