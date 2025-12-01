«Алкоголь можем исключить». Хилл прокомментировал слова Марко в адрес Антонелли

Экс-чемпион мира Формулы-1 Деймон Хилл отреагировал на скандальное заявление советника «Ред Булл» Хельмута Марко о том, что пилот «Мерседеса» Кими Антонелли намеренно пропустил пилота «Макларена» Ландо Норриса в Катаре.

После гонки Марко заявил, что Антонелли «дважды буквально пропустил Норриса» и назвал это очевидным. Позже советник «Ред Булл» извинился, признав, что это была ошибка пилотирования, а не намеренный поступок, но его первые слова вызвали волну травли в адрес 18-летнего гонщика.

«Что ж, думаю, алкоголь мы можем исключить», — написал Хилл в социальных сетях.

Напомним, после гонки Антонелли сменил аватар в соцсетях на чёрное изображение, что многие расценили как реакцию на травлю. Команда «Мерседес» заявила о намерении передать собранные материалы с угрозами в адрес гонщика в ФИА.