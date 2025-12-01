Австралийский сенатор спросил чиновников, не дискриминирует ли «Макларен» Оскара Пиастри

На официальных парламентских слушаниях в Канберре сенатор от Национальной партии Австралии Мэтт Кэнаван неожиданно задал вопрос о судьбе соотечественника Оскара Пиастри в Формуле-1. Он спросил транспортных чиновников, не дискриминирует ли команда «Макларен» австралийского гонщика и не лишает ли его шансов на титул.

Кэнаван выразил разочарование стратегическим решением «Макларена» на Гран-при Катара, где Пиастри, стартовавший с поула, не был вызван на пит-стоп под сейфти-кар и в итоге проиграл гонку.

«Не знаю, к кому обратиться с этим, но вы имеете дело с транспортом, машинами. Так как вы считаете: «Макларен» предвзят к Оскару Пиастри и лишает его чемпионского титула?» — приводят слова чиновника news.com.au.

В зале раздался смех. Секретарь транспортного департамента Джим Беттс ответил, что это вопрос мнения. А вот помощник министра по региональным делам Энтони Чишолм, в свою очередь, поддержал Пиастри, заявив, что он получил несколько сырых решений в этом году.

Финальный этап сезона пройдёт в эти выходные в Абу-Даби. Пиастри отстаёт от лидера чемпионата Ландо Норриса на 16 очков и на четыре — от Макса Ферстаппена, сохраняя минимальные математические шансы на титул.