Нидерландский инсайдер раскрыл будущие составы команд «Ред Булл» на 2026 год

Авторитетный нидерландский журналист Эрик ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х сообщил, что французский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар станет новым напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Лиам Лоусон сохранит место в «Рейсинг Буллз», а его партнёром вместо Хаджара окажется 18-летний британский пилот Формулы-2 Арвид Линдблад.

Таким образом, японский гонщик Юки Цунода, выступающий за «Ред Булл» с апреля 2025 года, покинет команду и, вероятно, лишится места в Формуле-1. Официальное подтверждение от команд ожидается во вторник, 2 декабря.

Ранее такой же информацией делился британский журналист Sky Sports Тед Кравиц.

Новости. Авто
Новости. Авто

