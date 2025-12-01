Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев объяснил, из-за чего «Макларен» ошибся с тактикой на Гран-при Катара

Егор Оруджев объяснил, из-за чего «Макларен» ошибся с тактикой на Гран-при Катара
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ошибочную стратегию «Макларена».

«Просчитались. Почему-то думали, что поедут не все гонщики — тогда был шанс сделать разрыв, пока остановившиеся будут проезжать трафик. Плюс, я думаю, переоценили свой темп. Но как сделать отрыв на резине, которая на семь кругов старше, я плохо понимаю», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Напомним, решение не вызывать пилотов Оскара Пиастри и Ландо Норриса на пит-стоп под сейфти-кар на седьмом круге стоило команде потенциальной победы. Этот инцидент оставил Норриса с преимуществом в 12 очков перед финалом в Абу-Даби, где решится судьба титула между ним, Пиастри и Ферстаппеном.

Материалы по теме
Как «Макларен» так грубо ошибся и почему Марко обвинил Антонелли? Разбор Катара
Эксклюзив
Как «Макларен» так грубо ошибся и почему Марко обвинил Антонелли? Разбор Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android