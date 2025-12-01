Егор Оруджев объяснил, из-за чего «Макларен» ошибся с тактикой на Гран-при Катара

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ошибочную стратегию «Макларена».

«Просчитались. Почему-то думали, что поедут не все гонщики — тогда был шанс сделать разрыв, пока остановившиеся будут проезжать трафик. Плюс, я думаю, переоценили свой темп. Но как сделать отрыв на резине, которая на семь кругов старше, я плохо понимаю», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Напомним, решение не вызывать пилотов Оскара Пиастри и Ландо Норриса на пит-стоп под сейфти-кар на седьмом круге стоило команде потенциальной победы. Этот инцидент оставил Норриса с преимуществом в 12 очков перед финалом в Абу-Даби, где решится судьба титула между ним, Пиастри и Ферстаппеном.