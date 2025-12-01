Скидки
Оруджев: все обсуждают ошибку «Макларена», но сам Норрис тоже выбросил пару очков

Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Катара. Напомним, британский спортсмен показал четвёртый результат.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

— Насколько сильно будет нервничать Норрис в Абу-Даби?
— Сильно. Все обсуждают ошибку команды, но сам Норрис тоже выбросил пару очков. Второй отрезок был просто плохим: отстал от Оскара сильно и оказался в трафике, – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Перед заключительным Гран-при сезона Норрис занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 408 очков. На второй позиции находится Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (396). Топ-3 замыкает напарник Норриса Оскар Пиастри (392).

«Феррари» пилота Ф-1 Ландо Норриса разбили в Монако:

Комментарии
