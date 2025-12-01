Оруджев: тому, кто заменит Цуноду в «Ред Булл», можно только посочувствовать

Постоянный эксперт «Чемпионата» и победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о будущем Юки Цуноды в Формуле-1.

«Вернётся ли Юки? Зависит от того, кто у него за спиной, какие спонсоры смогут с ним прийти, какие отношения его менеджеров с гоночными командами. Да даже если спонсоры готовы заплатить и прийти с ним куда-то, то не будет ли с другой стороны пилот с более богатыми спонсорами? Есть много моментов в таком духе.

Я понятия не имею, кто у Юки за спиной. Раньше говорили что «Хонда» — сейчас, по идее, нет. Логика подсказывает, что мы его вряд ли увидим. Ну а тому, кто его заменит в «Ред Булл», можно только посочувствовать», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».