Ральф Шумахер раскритиковал «Макларен» за упущенную победу на Гран-при Катара Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал «Макларен» за упущенную победу на Гран-при Катара.

«На мой взгляд, Стелла, по сути, сказал: «Нет, это было моё решение — я ошибся». Точка. И, честно говоря, я вообще этого не понимаю, потому что у лидирующего пилота всегда есть приоритет — он быстрее. В данном случае это был Пиастри. Его абсолютно точно нужно было зазывать в боксы. Так вы перекрываете оба варианта. Это азбука автоспорта. Для этого не нужно иметь докторскую степень. Вот почему я не могу этого понять.

Инженер должен брать ответственность и принимать решение за своего гонщика, исходя из разрывов. Нельзя устраивать перепалки, разговоры поверх друг друга по радио, а пока всё это происходит, машина уже проезжает мимо въезда в боксы. Я думаю, что в цепочке передачи команд в руководстве что-то нарушилось. Должен быть один человек, который несёт ответственность. И я подозреваю, не хочу говорить слишком громко, но там есть кто-то очень амбициозный

И в такой ситуации нужно доверять тому, кто делает этот приказ. Если вы пытаетесь принять решение самостоятельно — всё уже проиграно. И когда был упущен первый момент, второй тоже проскользнул мимо. Всё произошло слишком быстро. Думаю, именно поэтому они всё упустили. Им нужно этим серьёзно заняться. Пиастри абсолютно точно должен был заехать — это была бы лёгкая победа. А Норрис, возможно, стал бы третьим, и ладно. Однако сейчас всё ещё хуже, потому что Макс Ферстаппен, вероятно, всё равно бы прошёл его за счёт андерката. Но как есть, так есть. Они должны разобраться.

Но я думаю, что куда более сложная задача — убедить Пиастри, которого они лишили этой победы, что отставание всё ещё непреодолимо и что Макс приближается. Теперь это играет на руку Норрису. И, как мне кажется, это станет самым трудным вызовом», — сказал Шумахер в эфире Sky Sport Germany.