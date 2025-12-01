Скидки
Россияне Денис Кротов и Константин Жильцов примут участие в «Дакаре»-2026

Россияне Денис Кротов и Константин Жильцов примут участие в «Дакаре»-2026
Российский гонщик Денис Кротов и штурман Константин Жильцов примут участие в знаменитом ралли-марафоне «Дакар»-2026 в составе заводской команды «Форд», о чём сообщила пресс-служба на официальном сайте соревнований.

Россияне будут выступать за команду M-Sport Rally-Raid Team на прототипе Ford Raptor T1+.

Ралли «Дакар» 2026 года пройдёт с 3 по 17 января в Саудовской Аравии

Именно автомобиль Ford Raptor T1+ в начале октября протестировал именитый испанский гонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и трёхкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший и его сын, являющийся гонщиком Формулы-1 из команды «Уильямс», Карлос Сайнс-младший.

