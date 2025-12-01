Оруджев: Алонсо едет на машине, которую ненавидит! Конечно, там будут ошибки

Постоянный эксперт «Чемпионата» и победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении 44-летнего двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» в гонке Гран-при Катара, где испанец ошибся и его развернуло, из-за чего он потерял пару позиций.

«Это просто ошибки. Он едет на машине, которую ненавидит! Конечно, там будут ошибки», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

После 23 этапов на счету Фернандо 48 очков и ни одного подиума. У британской команды 80 очков и седьмое место в Кубке конструкторов. На финальном Гран-при у «Астон Мартин» будет шанс занять шестую строчку, где на данный момент располагается «Рейсинг Буллз» с 92 баллами.