Главная Авто Новости

Оруджев: Алонсо едет на машине, которую ненавидит! Конечно, там будут ошибки

Постоянный эксперт «Чемпионата» и победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении 44-летнего двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» в гонке Гран-при Катара, где испанец ошибся и его развернуло, из-за чего он потерял пару позиций.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Это просто ошибки. Он едет на машине, которую ненавидит! Конечно, там будут ошибки», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

После 23 этапов на счету Фернандо 48 очков и ни одного подиума. У британской команды 80 очков и седьмое место в Кубке конструкторов. На финальном Гран-при у «Астон Мартин» будет шанс занять шестую строчку, где на данный момент располагается «Рейсинг Буллз» с 92 баллами.

