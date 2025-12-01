«Выглядело, будто Пьер не справился». Уитли — об аварии Хюлькенберга и Гасли на ГП Катара

Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Джонатан Уитли прокомментировал тактику для немецкого гонщика Нико Хюлькенберга на Гран-при Катара, где пилот сошёл после контакта с Пьером Гасли из «Альпин» на седьмом круге.

«Идея заключалась в том, чтобы заехать в боксы на ранней стадии гонки. Так что на том круге, когда у него произошёл инцидент с Пьером, мы должны были поехать на пит-стоп. Итак, план состоял в том, чтобы избавиться от «софтов» раньше и провести два отрезка на «медиумах». Если на секунду задуматься об инциденте, то это просто расстраивает. Я думал, что там было более чем достаточно места для проезда двух машин, и это выглядело так, будто Пьер просто не справился с управлением и врезался в Нико. Стюарды решили, что это не заслуживает штрафа. Итак, вот вам гоночный инцидент», — приводит слова Уитли журналист Адам Купер в социальной сети Х.