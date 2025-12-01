Скидки
Туррини: Ферстаппен — зверь. Как для Тома Круза, у него не существует «Миссии невыполнима»

Туррини: Ферстаппен — зверь. Как для Тома Круза, у него не существует «Миссии невыполнима»
Комментарии

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини подвёл итоги Гран-при Катара Формулы-1, где Макс Ферстаппен («Ред Булл») одержал победу и остался в борьбе за титул.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Такого не бывает. Но если вдруг случится… Макс Ферстаппен — как Том Круз. В том смысле, что он олицетворяет персонажа голливудского актёра: для него не существует «Миссия невыполнима»! Объективно — поразительно, что нидерландец приезжает в Абу-Даби всё ещё претендентом на титул. Чтобы было понятно: в конце лета его отставание от лидера чемпионата превышало сотню очков. Такого не бывает.

Мне совсем не трудно утверждать, что Ферстаппен заслуживает того, чтобы стоять на одном уровне с Айртоном Сенна и Михаэлем Шумахером. Он — фантастический зверь в мире автоспорта. Кусает соперника за глотку, как только чувствует его слабость. И добавлю, что, как и его знаменитые предшественники — Айртон и великий Михаэль — он умеет удерживать команду единой в самые сложные моменты.

«Ред Булл» вплоть до изгнания Криса Хорнера потряхивали внутренние потрясения. Но Макс держал стабильный курс. Потом, конечно, в Катаре ему помогли безумные «правила папайи». Лишь бы не делать различий между Пиастри и Норрисом, в ключевой момент после машины безопасности на командном мостике «Макларена» выбрали… самоубийство по собственной воле. Ход, который может стоить им чемпионства, потому что через несколько дней в Абу-Даби будет страшная битва — на пределе нервов», — написал Туррини в своём блоге.

Комментарии
