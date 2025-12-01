ФИА опубликовала письмо в поддержку Кими Антонелли из-за травли после Гран-при Катара Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала письмо в поддержку 19-летнего дебютанта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») из-за травли после ошибки в концовке Гран-при Катара, где итальянец пропустил лидера чемпионата Ландо Норриса («Макларен»).

«ФИА и её «Объединение против травли в интернете» осуждают оскорбления и травлю в любой форме. По-прежнему крайне важно, чтобы все, кто работает в нашем спорте, могли делать это в безопасной и уважительной обстановке. Мы поддерживаем Кими Антонелли и призываем всё сообщество, как онлайн, так и офлайн, относиться с уважением к гонщикам, командам, официальным лицам и ко всей спортивной экосистеме с уважением и сочувствием, которого они заслуживают», — говорится в официальном обращении ФИА.