ФИА опубликовала письмо в поддержку Кими Антонелли из-за травли после Гран-при Катара Ф-1

ФИА опубликовала письмо в поддержку Кими Антонелли из-за травли после Гран-при Катара Ф-1
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала письмо в поддержку 19-летнего дебютанта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») из-за травли после ошибки в концовке Гран-при Катара, где итальянец пропустил лидера чемпионата Ландо Норриса («Макларен»).

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«ФИА и её «Объединение против травли в интернете» осуждают оскорбления и травлю в любой форме. По-прежнему крайне важно, чтобы все, кто работает в нашем спорте, могли делать это в безопасной и уважительной обстановке. Мы поддерживаем Кими Антонелли и призываем всё сообщество, как онлайн, так и офлайн, относиться с уважением к гонщикам, командам, официальным лицам и ко всей спортивной экосистеме с уважением и сочувствием, которого они заслуживают», — говорится в официальном обращении ФИА.

